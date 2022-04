Impossible de suivre les débats de l’assemblée

*Photo d'illustration

L’assemblée des représentants du peuple devait démarrer virtuellement ce mercredi à 13 heures. A l’heure dite, cependant, il était impossible de suivre les débats, a constaté Business News.

Le site internet de l’assemblée est coupé et la page Facebook officielle n’a prévu aucun direct. Il existe une nouvelle page portant le même nom et celle-ci a prévu le direct. Ce dernier a démarré vers 13h30, mais il n’y avait ni son ni image. Plus de dix mille personnes étaient connectées et avaient pu faire le même constat.

En parallèle de tout cela, les internautes tunisiens ont pu constater que l’application de réunions virtuelles, Zoom, a été coupée. Plusieurs personnes utilisent l’application pour leur travail ou leurs études et ont dû déchanter à cause de cette coupure concomitante avec la réunion de l’assemblée.

R.B.H