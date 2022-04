Ordre du jour de la plénière de l’assemblée du 30 mars

La plénière virtuelle de l’assemblée des représentants du peuple démarrera ce mercredi 30 mars 2022 à 13 heures avec l’hymne national, d’après le programme envoyé aux députés.

Les députés présents débattront et voteront ensuite le projet de loi numéro 1/2022 daté du 30 mars 2022 relatif à l’annulation de l’ensemble des décrets et des décrets-lois présidentiels datés depuis le 25 juillet 2021.

Il est également question de débattre et de voter une motion décidée par l’assemblée générale du 30 mars 2022.

Comment se fait-il que l’ordre du jour mentionne une motion décidée par une assemblée qui n’a pas encore eu lieu ? On l’ignore.

Cette plénière du 30 mars risque de représenter un tournant majeur dans la vie politique tunisienne et ouvrir la voie à une double légitimité dans le pays.

D’un côté, on a le président de la République qui a décidé de geler l’assemblée et de s’arroger les pleins pouvoirs. De l’autre, on a des députés qui se réunissent au grand dam du président de la République, estimant que leur réunion est conforme aux lois et à la constitution.

Le bâtiment de l’assemblée est encerclé par des véhicules de l’armée depuis le 25 juillet empêchant ainsi l’accès à tous les députés et interdisant, de fait, toute réunion physique.

R.B.H