Malgré un contexte économique encore difficile, le groupe OneTech réalise une excellente performance

Le conseil d’administration du groupe One Tech s’est tenu en date du 24 mars 2022 pour la revue de l’activité du groupe sur l’année 2021.

Malgré la persistance d’un contexte économique encore difficile, le groupe OneTech a connu une importante reprise de son activité et de sa performance opérationnelle globale. En effet, le groupe a enregistré une très importante croissance des ventes consolidées de 26%, qui ont atteint, sur l’année 2021, 905 millions de Dinars.

Bien que l’économie mondiale ait enregistré une croissance de 5,5% en 2021, cette reprise ne s’est pas faite dans le calme. Entre les pénuries de certains composants, la hausse des prix des matières premières et des coûts de transport et la désorganisation de la supply chain, les répercussions de la crise mondiale provoqué par le Covid-19 se font toujours sentir et la stagnation du secteur de l’Automobile le symbolise bien.

L’importante croissance des revenus du groupe OTH a été fortement soutenue par :

- la mise en place d’une stratégie commerciale agile et de prospection qui a su transformer les perturbations de la supply chain mondiale en opportunités et tirer avantage du phénomène de retour vers de plus proches sources d’approvisionnement.

- le développement de nos ventes des produits mécatroniques sur le marché des USA.

-et la mise en place d’une stratégie de diversification des secteurs avec l’introduction du secteur médical et le renforcement du secteur industriel.

Aussi, le groupe a observé une très forte progression de plus de 70% de son résultat d’exploitation consolidé, qui a atteint une enveloppe de 51,9 MDT en 2021.

Quant au résultat net consolidé de l’année 2021, il a atteint 39,41 millions de DT, dépassant largement celui des deux dernières années, avec une progression de 54,6% par rapport à l’année 2020.

Le pilotage de l’activité du groupe est plus que jamais orienté vers l’amélioration de la rentabilité ainsi que vers des investissements plus importants dans la qualité, la technologie et les systèmes d’information, qui ont enregistré une augmentation de 8% à 34,6 MDT.

Une attention particulière a été portée aux ressources humaines ainsi qu’à la responsabilité environnementale :

-Consolidation de la sécurité et santé au travail et engagement d’une campagne de vaccination massive sur l’ensemble des sociétés du groupe.

-Aménagement et amélioration des espaces dédiés au personnel.

-Lancement d’un centre de formation interne et d’une pépinière d’entreprise qui permet d’attirer et retenir les jeunes diplômés ayant un fort potentiel.

-Amélioration du système de traitement et recyclage de l'eau, du cuivre, du plastique et du carton.

En perspectives de l’année 2022, le groupe OneTech anticipe une croissance des revenus consolidés de 13%, notamment avec la reprise du marché et la stabilisation progressive de la chaine logistique, et surtout un carnet de commandes bien rempli sur l’année 2022, particulièrement pour la branche mécatronique.

Enfin, le conseil d’administration a décidé de convoquer l’assemblée générale ordinaire le 26 Mai 2022 à 11 heures au siège de la société One Tech Holding, et a proposé de fixer le dividende par action à 0,230 DT, soit une augmentation de 38%.