Le Parrain fête aujourd’hui ses 50 ans !

Film culte de Francis Ford Coppola, Le Parrain fête aujourd’hui ses 50 ans. En effet, le tout premier opus de la trilogie de la famille Corleone est sorti le 24 mars 1972.

Véritable chef d’œuvre cinématographique, le film a remporté l’Oscar du meilleur film et est devenu l’un des films les plus rentables de son époque.

Film culte, adapté du best-seller éponyme de Mario Puzo, Le Parrain réunit Marlon Brando (Le Parrain 1), Al Pacino, Diane Keaton, James Caan, Robert Duvaal… Retraçant, entre 1945 et 1955, l’histoire de l’une des plus grandes familles de la mafia américaine, la saga aborde la succession du patriarche (Marlon Brando) et de l’ascension du fils prodigue (Al Pacino) qui, refusant initialement de se mêler aux affaires criminelles de la famille, finit par marcher sur les pas de son père et devient le membre le plus influent des Corleone.

Deux suites ont été données au premier Parrain, en 1974 et 1990. Depuis, Le Parrain est resté l’un des plus grands films du cinéma mondial.

Les inconditionnels seront ravis d’apprendre qu’une mini-série de dix épisodes, The Offer (en référence à une phrase culte du film), sera diffusée fin avril 2022 sur la plateforme de streaming de Paramount.

S.T