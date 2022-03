Saïed : les cyberattaques sont un procédé des terroristes pour atteindre les institutions de l'Etat

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 24 mars 2022, le ministre des Technologies de l'information et de la Communication, Nizar Ben Neji.

La réunion, précise un communiqué de Carthage, a notamment porté sur « la consultation nationale » et « les parties qui ont tenté de la perturber malgré son succès ».

Le communiqué évoque également un point portant sur la nécessité de prendre toutes les mesures en prévision des cyberattaques, « procédé auquel recourent les réseaux terroristes pour atteindre les institutions de l'État et d'autres institutions comme cela s'est produit ces dernières heures et ces derniers jours ».

Il convient de noter que la Banque centrale de Tunisie vient de publier un communiqué dans lequel elle explique que son système de sécurité informatique a pu détecter une cyberattaque dans la matinée du mercredi 23 mars, qui a été maîtrisée grâce aux efforts conjugués des services de la BCT et de l'Agence nationale de sécurité informatique.

La BCT a souligné que toutes les données relatives au système d'information de la Banque n'ont pas été violées et sont restées intactes, bien que l'institution ait enregistré quelques perturbations au niveau d'un certain nombre de ses activités, dont le site officiel. La BCT a rassuré le public sur la poursuite du fonctionnement normal des services liés au système bancaire national et international.

M.B.Z