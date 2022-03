Officiel - Une cyberattaque a visé la BCT

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a confirmé, dans un communiqué daté de ce jeudi 24 mars 2022, avoir subi une tentative de cyberattaque, mais ses services ont réussi à la maîtriser.

Dans ce même document, l’autorité monétaire a indiqué que « le dispositif de sécurité informatique de la banque a détecté, dans la matinée du mercredi 23 mars 2022, une attaque cybernétique ».

Et de souligner : « Cette attaque a été maîtrisée grâce aux efforts coordonnés entre les services de la BCT et ceux de l’Agence nationale de la sécurité informatique (ANSI). Toutes les données du système d’information de la BCT sont intègres et intactes ».

La BCT a précisé qu’elle a, toutefois, enregistré quelques perturbations sur certaines de ses activités, dont le site Internet. Elle a tenu à rassurer le public sur la continuité des services en relation avec le système bancaire national et international.

Une source bien informée a aussi indiqué que le système bancaire national n’a pas été touché et que des tests ont été réalisés jusqu’à 16h pour s’en assurer.

A l'heure de la rédaction de ces lignes, le système de la BCT n'est toujours pas rétabli.

Le matin même, la toile a été inondée par des rumeurs sur le piratage des services de la Banque centrale de Tunisie. En effet, depuis ce matin le site de l'autorité monétaire est inaccessible alors qu’en parallèle le ministère des Technologies de la communication avait mis en garde contre d'éventuelles cyberattaques et risques sur le cyberespace national, en particulier des programmes de rançon, qui cibleraient les entreprises et les institutions sensibles.

I.N avec communiqué