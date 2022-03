Tunisie Telecom consacré meilleur opérateur mobile pour la 3e année consécutive





Tunisie Telecom a été consacré meilleur opérateur mobile pour la 3e année consécutive. L’opérateur national s’est vu décerné un trophée nPerf, jeudi 24 mars 2022 en présence de la directrice générale par intérim de Tunisie Telecom, Syrine Tlili, du directeur central technique, Lassad Ben Dhiab, et du directeur exécutif de nPerf, Anthony Saffroy.

Selon les statistiques fournies par nPerf, Tunisie Telecom a fourni les meilleures performances de l’Internet mobile en 2021. Son score global de 53.105 points reflète les performances de l’opérateur sur plusieurs indicateurs telles que ressentie par l’utilisateur.

L’entreprise lyonnaise permet, en effet, aux utilisateurs de mesurer eux-mêmes la qualité des réseaux Internet fixe et mobile via les tests réalisés sur l’application mobile nPerf et aux opérateurs d’avoir un tableau de bord de leurs performances.

« Nous sommes les premiers pour la troisième fois et croyez-moi nous allons toujours être les premiers (…) Je suis honorée, heureuse et fière de ce que Tunisie Telecom a pu réaliser en cette période difficile (…) L’épidémie du Covid-19 a été un catalyseur et nous a poussé à sortir de notre zone de confort (…) Je remercie l’équipe technique pour le travail effectué sur la 4G et la 5G (…) Pour ce qui est du fixe, nous avons mis en place un programme ambitieux pour améliorer la qualité de nos services sur ce volet », a assuré Syrine Tlili dans son allocution.





« Pour sauvegarder ce niveau de performance, Tunisie Telecom a mis une place une stratégie pour le très haut débit quelle que soit la technologie ; wireless, radio ou filaire. L’infrastructure fibre optique dépasse les 3.000 kilomètres. Pour la partie radio, le taux de couverture est de plus de 95% pour la 4G », a fait savoir Lassad Ben Dhiab lors de son intervention.

Sur l’indicateur débit descendant, les abonnés de Tunisie Telecom ont pu bénéficier d’une moyenne de 27,45 Mbps sur toute l’année écoulée. La moyenne du débit montant a, elle, été de 10,03 Mbps. Côté latence, les clients Tunisie Telecom ont eu une moyenne de temps de réponse 43,76 ms.

Le baromètre nPerf prend, également, en considération d’autres indicateurs. Il s’agit des performances sur le volet navigation et streaming vidéo. Tunisie Telecom a enregistré, selon les données fournies par nPerf, une moyenne globale de navigation de 51,84% et de 66,83% sur le streaming vidéo.

N.J.