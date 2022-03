La sous-secrétaire d'Etat américaine Uzra Zeya reçue par Noureddine Taboubi

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a reçu, jeudi 24 mars 2022, la sous-secrétaire d'Etat des Etats Unis d’Amérique chargée de la sécurité civile, de la démocratie et des droits de l'Homme, Uzra Zeya.

La rencontre a été qualifiée de « longue et importante » par la page Facebook de la centrale syndicale.

Rappelons que Uzra Zeya est actuellement en visite en Tunisie, pour rencontrer des hauts représentants du gouvernement afin de débattre des réformes économiques et politiques, de la préservation des droits de l’Homme et du rôle de la société civile dans un régime démocratique.

Au programme aussi des rencontres avec des militants et des défenseurs des droits de l’Hommes et des représentants des syndicats et de la société civile.

I.N