Le PDL adresse une mise en demeure au président de la République





La Parti destourien libre (PDL) a critiqué les déviations dans les décisions du président de la République, Kaïs Saïed. Il a affirmé que le chef de l’Etat agissait en dehors des prérogatives fixées par l’article 80 de la Constitution de 2014.

Dans un communiqué du 24 mars 2022 publié par la présidente du parti Abir Moussi, le PDL a affirmé que le président cherchait à remodeler l’Etat et ces institutions conformément à ses envies et à son projet personnel et en promulguant des décrets portant atteinte aux droits et aux libertés et permettant de contrôler le processus électoral.

Le PDL a, ainsi, adressé une notification de mise en demeure par voie d'huissier de justice, au président de l’Etat. Le parti a appelé Kaïs Saïed à se conformer aux dispositions de l’article 80 de la Constitution et à retirer les décrets de mise en place de son projet personnel.





La même source a exigé l’annulation de la création d’un comité d’expert chargé d’élaborer des propositions de loi. Le PDL a rappelé l’existence d’une institution législative. Il a considéré que ce comité servait de couverture à la tenue d’un référendum et d’élections législatives illégaux et détournant la volonté du peuple.

Le parti a appelé à la levée de l’état d’exception, à la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple et à la purification de la scène politique.

A noter que le bureau d’ordre de la présidence de la République a refusé de réceptionner officiellement le document.









S.G