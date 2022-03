Kaïs Saïed : les citoyens sont contents de la coupure d’eau !

Le président de la République, Kaïs Saïed a profité, ce mercredi 23 mars 2022, de sa visite d’inspection de l’avancement des travaux rond-point de Ben Daha, pour passer son message politique.

Kaïs Saïed s’est réjoui de l’état d’avancement des travaux, notamment, lorsque les responsables lui avaient assuré avoir réussi à raccourcir les délais, « Cet avancement nous permet de tirer des leçons et de comprendre que s’il y a la volonté sans calculs politiques, il est même possible de « raccourcir l’Histoire ». Avec la volonté, on peut réussir des miracles ».

Le chef de l’Etat est revenu sur la coupure d’eau dans plusieurs délégations, plus particulièrement dans le gouvernorat de Ben Arous, soulignant : « Contrairement à ce que propagent certains médias, les citoyens sont compréhensifs, voire contents de la coupure d’eau, dans le sens où ils sont conscients que ces travaux serviront leurs intérêts au final. D’ailleurs il y a eu une campagne explicative suivie par une collecte d’eau. De plus, cette coupure ne durera que quelques jours ».

S.H