Saïed, Bouden, FMI, relance économique… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 23 mars 2022 :

Les pourparlers avec le FMI objet de la rencontre entre Saïed et Bouden

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 23 mars 2022, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, avec qui il a abordé les points qui seront examinés lors du prochain Conseil ministériel. Le chef de l’Etat a souligné la nécessité d'accélérer l’élaboration des textes réglementaires liés aux décrets qui ont été pris le 20 mars 2022. Il a aussi été question, lors de cette réunion, des pourparlers qui réuniront le gouvernement avec une délégation représentant le Fonds monétaire international (FMI)

Najla Bouden préside un conseil ministériel dédié aux mesures urgentes de relance économique

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé, ce mercredi 23 mars 2022, un conseil ministériel consacré à l'examen des mesures urgentes pour relancer l'économie. Le conseil a étudié un certain nombre de mesures urgentes de relance de l'économie que les ministères et structures concernés ont contribué à cristalliser, sous la supervision de la présidence du gouvernement et du ministère de l'Economie. Elles ont été discutées lors des récentes séances de travail ministérielles, précise un communiqué de la Kasbah.

Décret de la spéculation : Kaïs Saïed plagie les Algériens

Plusieurs similitudes ont été relevées entre le décret de lutte contre la spéculation et la loi algérienne n° 21-15 du 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite. Le président de la République, Kaïs Saïed, a promulgué après des mois d’attente un texte de loi reprenant une grande partie des éléments de la loi algérienne, tel que l'a relevé le journaliste et animateur de l’émission Midi Show Elyes Gharbi à la date du 23 mars 2022. Business News s’est penché sur la question. Nous avons ainsi trouvé les mêmes définitions des termes "spéculation illicite", "rareté" ou encore "recours à des moyens électroniques" dans les deux versions.

Prolongation de la garde à vue de Khalifa Guesmi : le SNJT appelle à un sit-in de protestation

La vice-présidente du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Amira Mohamed, a appelé, mercredi 23 mars 2022, à un sit-in de protestation et une mobilisation des journalistes pour la liberté de la presse. Mme Mohamed réagissait à l’annonce de la prolongation de la garde à vue du correspondant de Mosaïque FM, Khalifa Guesmi, arrêté vendredi pour avoir refusé de communiquer ses sources après la publication d’une information sur le démantèlement d’un réseau terroriste à Kairouan. En plus du correspondant de la radio, ont été convoqués et auditionnés le rédacteur en chef de Mosaïque FM et la journaliste Amal Manaï. Les trois comparaissent devant le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, selon Amira Mohamed.

Manifestation appelant à la libération de Tunisiens emprisonnés en Ukraine

Une manifestation aura lieu à la date du 23 mars 2022 devant l’ambassade d’Ukraine en Tunisie. Elle appelle à la libération de quatre Tunisiens se trouvant dans une prison ukrainienne. « Il s’agit de trois cousins et un ami vivant en Ukraine… Ils s’étaient installés dans le pays après y avoir effectué leurs études… L’un d’eux vit en Ukraine depuis près de 15 ans », a précisé, Mossaab Saidi, proche de la famille, dans une déclaration accordée à Business News. Il a expliqué que ses cousins se trouvaient dans une prison près des zones de conflits. Il a affirmé que des balles tirées lors d’affrontements avaient déjà touché des vitres de la prison.