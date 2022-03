Syndicat de la Steg : le gouvernement est en train d'escroquer le citoyen !

« Le gouvernement est en train d'escroquer le citoyen via la rubrique "Transformation énergétique" comprise dans sa facture d’électricité et de gaz et qui serait versé à des investisseurs qui veulent entrer dans le secteur », a affirmé mercredi 23 mars 2022 Nédra Zghab, la secrétaire générale de la Fédération générale d'électricité et du gaz, relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT). Pour elle, il s'agit d'une manière d'entrer dans le capital de la société et la privatiser.

Dans une interview accordée à Diwan Fm, Mme Zghab a indiqué que les raisons de la grève de deux jours entamés mercredi sont la non-satisfaction de revendications professionnelles, notamment en ce qui concerne l’annulation d’une prime annuelle qu’elle a qualifié de « symbolique » pour récompenser les efforts des agents.

Et de marteler qu’il suffirait que l’Etat (ministères, structures et entreprises publiques) payent leur dus à la société pour régler une bonne partie de ses problèmes.

Par ailleurs, Nédra Zghab a profité de l'occasion pour dénoncer le manque de dialogue et de communication entre syndicat et gouvernement, en soulignant l’absence de la ministre des négociations.

Elle a pointé dans ce cadre la circulaire 20, qui empêche les ministres, secrétaires d'Etat et directeurs d'institutions et d’entreprises publiques de négocier avec les syndicats sans autorisation préalable, et qui, selon elle, a envenimé les choses, preuve à l’appui les diverses grèves actuelles.

I.N