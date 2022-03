Jaguar Land Rover donne une seconde vie aux batteries de la Jaguar I-Pace

Jaguar Land Rover s'est associé à Pramac, leader mondial dans le secteur de l’énergie, pour développer une unité portable de stockage d'énergie à zéro émission alimentée par les batteries de seconde vie de la Jaguar I-PACE.

Baptisé système de stockage d’énergie (ESS), la technologie de Pramac – qui inclut les cellules lithium-ion des batteries de la Jaguar I-PACE provenant des prototypes et des véhicules d'essais techniques – fournit une énergie zéro émission lorsque l'accès au réseau électrique est limité ou indisponible.

Ce partenariat est le premier des projets de Jaguar Land Rover visant à créer de nouveaux modèles d'économie circulaire pour les batteries de ses véhicules. Dans le cadre de sa démarche visant le statut « zéro émission nette de carbone » d'ici 2039, la société lancera des programmes permettant de donner une seconde vie aux batteries de ses véhicules électriques et de les utiliser dans d’autres domaines.

Les applications hors véhicule existent car les batteries de Jaguar Land Rover sont conçues selon les normes les plus strictes et peuvent donc être déployées en toute sécurité dans de multiples situations de manque d'énergie lorsque l’état de santé de la batterie tombe en dessous des exigences draconiennes imposées au véhicule électrique. L'approvisionnement en batteries de seconde vie pour les applications stationnaires, le stockage des énergies renouvelables par exemple, pourrait dépasser 200 gigawattheures par an d'ici 2030, créant une valeur globale de plus de 30 milliards de dollars.

Le système le plus avancé dispose d’une capacité allant jusqu'à 125kWh, ce qui est plus que suffisant pour recharger complètement le SUV 100% électrique ultra performant de Jaguar, plusieurs fois primé, ou pour alimenter une résidence familiale standard pendant une semaine. Pramac réutilise directement jusqu'à 85% de la batterie fournie par Jaguar Land Rover dans la station de charge, y compris les modules et le câblage. Les matériaux restants sont recyclés dans la chaîne d'approvisionnement.

Chargé par des panneaux solaires, l’unité de stockage est une solution autonome qui se compose d'une batterie reliée à un convertisseur bidirectionnel ainsi que des systèmes de gestion et de contrôle associés. Disponibles à la location, les modules sont équipés de connecteurs pour véhicules électriques (VE) de type 2 avec contrôle dynamique ; ils affichent une puissance nominale allant jusqu'à 22kW AC et permettant de recharger des véhicules électriques.

Pour démontrer ses performances, Jaguar TCS Racing a utilisé l’unité de stockage lors des essais du championnat du monde de Formule E ABB FIA 2022 au Royaume-Uni et en Espagne. L’équipe l’a employé pour faire fonctionner l'équipement de pointe qui analyse les performances sur piste des voitures de course et pour fournir une alimentation auxiliaire au garage du stand Jaguar.

Une batterie ESS hors réseau sera également déployée dans le centre Land Rover Experience de Johannesburg (Afrique du Sud) – le plus grand du monde – pour aider le site à faire face à l'irrégularité de la fourniture d'électricité par le réseau.

« Cette annonce illustre parfaitement la manière dont nous collaborerons avec les leaders du secteur pour assurer la durabilité de notre avenir et développer une économie véritablement circulaire. Nous sommes ravis de travailler avec Pramac pour utiliser les batteries de seconde vie de la Jaguar I-PACE dans le but de fournir de l’énergie portable à zéro émission de carbone. Par ailleurs, le soutien de Jaguar TCS Racing cette saison a été une excellente occasion de démontrer les capacités de ces unités », a indiqué à cette occasion, Andrew Whitworth, Battery Manager, Circular Economy Team At Jaguar Land Rover.

Pour sa part, François Dossa, Executive Director for Strategy & Sustainability, Jaguar Land Rover, a déclaré : « Avec un objectif pour Jaguar d’être 100% électrique à partir de 2025 et avec un premier modèle Land Rover 100% électrique attendu en 2024, la transition vers un avenir électrique fait partie intégrante de notre stratégie durable grâce au développement d'un écosystème VE complet, allant des batteries à la recharge. Ceci inclut notre démarche visant à mettre en place des innovations techniques et commerciales dans la réutilisation des batteries pour les applications de seconde vie. Notre collaboration avec Pramac démontre qu’il est possible de fournir une énergie zéro émission grâce à la combinaison des énergies renouvelables et des batteries de seconde vie. Grâce à ses essais à Valence, l'équipe Jaguar TCS Racing a montré de quelle manière nous pouvons motiver l'ensemble de l'écosystème pour continuer à explorer les synergies et valider des solutions viables pour une énergie propre ».

Danny Jones, Director, Pramac, a précisé, quant à lui : « Nous avons eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec Jaguar Land Rover, qui a été d’un grand soutien dans notre démarche visant à mettre au point un produit robuste et un dossier commercial viable sur l’utilisation de modules VE de seconde vie. En tant que fabricant de technologies à haut rendement énergétique et à faible émission de carbone, nous posons un nouveau jalon dans l'histoire de la durabilité. Nous sommes impatients de poursuivre l’aventure avec Jaguar Land Rover et de fournir des solutions innovantes en termes d'infrastructure de recharge pour soutenir l'électrification de leurs véhicules phares ».

D’après communiqué