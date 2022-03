L'UBCI "Innovation Leader" de l'évènement Women in Data Science

A l’occasion de la journée internationale des femmes, UBCI en Partenariat avec l’association « Re*connect » ont co-organisé l’événement « Women in DATA Science (WiDS) » qui a eu lieu les 17 et 18 mars, à l’hôtel Novotel, Les Berges du Lac.

Il s’agit de la première édition de la conférence « Tunisian Women and DATA » lancée par l’université américaine Stanford et qui a pour objectif d'inspirer les différentes générations de femmes à étudier et utiliser l'intelligence artificielle dans leurs domaines d'activité, également de promouvoir une reconversion et une montée en compétences des salariés ou des chômeurs en Big Data et en Intelligence Artificielle.

Le thème principal de la conférence est « l’Intelligence artificielle en général : Impacts, transformation, feuille de route, société, recherche… Des interventions de qualité ont été portées par des femmes ingénieures tunisiennes et étrangères, qui ont eu plaisir à partager leur parcours professionnel. Leur réussite est un exemple à suivre pour toutes les jeunes femmes, futures chercheuses ou ingénieures.

Cette initiative tend à promouvoir ces technologies notamment l'intelligence artificielle et initier une nouvelle dynamique de connaissances chez les jeunes femmes opérant dans tous les secteurs de l'économie en Tunisie.

Mme, Samia KAROUI ZOUAOUI en sa qualité de Doyenne de la FSEG (Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis) et Administrateur indépendant de l’UBCI, a ouvert la conférence en mettant en avant les statistiques des femmes chercheuses, diplômées dans les universités tunisiennes ainsi que l'engagement de l'UBCI dans la parité Homme/femmes et son respect pour la représentativité de la femme dans les postes de commandement et de gouvernance, qui témoigne de l’importance du rôle de la femme à l’UBCI.