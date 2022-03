Tout va bien en Tunisie, c’est la loi qui le dit !

Il n’y a absolument aucune pénurie de produits alimentaires en Tunisie. Farine, semoule, huile, pâtes, riz, médicaments… tout est disponible à des prix raisonnables. C’est grâce aux efforts du président de la République, Kaïs Saïed, que l’approvisionnement s’est rétabli de manière normale. C’est grâce au soin qu’il a apporté à la chose en allant en personne dans une boulangerie du centre-ville que le marché s’est ajusté. Il y a une autre raison qui explique cela : nous n’avons plus le droit de dire le contraire.

Le décret publié par la présidence de la République concernant la lutte contre la spéculation illégitime dit dans son article trois que toute personne qui propage des nouvelles ou des informations mensongères ou incorrectes pour pousser le consommateur à ne pas acheter ou pour perturber l’approvisionnement du marché et augmenter les prix de manière soudaine et injustifiée est punie comme si elle était coupable de spéculation illégitime. Donc, conformément à la loi du pays, concoctée par le président Kaïs Saïed, il n’y a aucun problème d’approvisionnement en Tunisie.

Grâce à la conduite réfléchie et sage du chef de l’Etat Kaïs Saïed, toute la Tunisie est tournée vers le futur dans un élan solidaire d’essor et de développement, notamment grâce au décret sur les sociétés citoyennes. Il s’agit de la première pierre d’un édifice économique et social inédit et novateur que le monde va bientôt nous envier. C’est justement devant tant d’innovation que les puissances mondiales ont mobilisé les agences de notation qui leur sont affiliées pour dégrader la note de la Tunisie. Depuis l’aube des temps, le génie a toujours dérangé. La vision clairvoyante du président de la République lui a permis de mettre en place le décret de la réconciliation pénale dont les revenus financeront les sociétés citoyennes. N’est-ce pas là du génie ? N’est-ce pas lumineux ? D’autres, pendant des siècles, se sont échinés à mettre en place un système appelé « Etat » qui récolte de l’impôt pour le redistribuer conformément à l’intérêt général avec toutes les complications possibles. En Tunisie, Kaïs Saïed a trouvé un autre moyen, prendre dans les poches des corrompus pour financer des projets de développement dans les régions les plus pauvres. L’innovation à son paroxysme.

Quoi qu’il en soit, si quelqu’un trouve quelque chose à y redire, il n’aura qu’à s’adresser à la justice. Cette justice vit son âge d’or sous la présidence de Kaïs Saïed depuis la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature. Tout va pour le mieux depuis que nous avons le CSM provisoire mis en place par le chef de l’Etat. Le justiciable entre au tribunal dans la plus grande sérénité, les délais de jugement sont bien plus courts, les juges ne sont plus corrompus et la justice est bien rendue. Elle est tellement bien rendue cette justice que l’élu gelé Makhlouf et sa clique de bons à rien sont jugés deux fois pour le même crime. Une procédure devant un tribunal civil et une autre devant un tribunal militaire. La justice jaillit tellement de la présidence de la République et de son CSM provisoire qu’il y en a suffisamment pour deux procès dans une même affaire ! Et puis, elle va en avoir du boulot cette justice. Ne serait-ce qu’avec les trois derniers décrets historiques publiés par le président. Dans certaines de leurs dispositions, ils sont contraires à des lois existantes. Que doit faire le juge dans ce cas de figure ? Personne ne le sait, mais il lui faudra savoir bien guider sa barque.

Le président de la République a le talent exceptionnel de mettre le doigt là où il faut. Maintenant, il va pouvoir ramener de l’argent des poches des corrompus pour servir le peuple. Il a rétabli la vérité : nous sommes un grand peuple, plein de bonnes personnes, civilisé et conscient. Il nous manque juste un peu d’argent pour bien vivre, et Kaïs Saïed va nous le ramener. Nous sommes un peuple gentil, vertueux et respectueux des lois, mais nous avons été gouvernés et maitrisés depuis des dizaines d’années par de méchantes personnes qui nous ont volé nos richesses et notre argent. Mais maintenant c’est fini, les voleurs et les corrompus tremblent de peur devant le pouvoir en place. Ils vont gentiment faire la queue pour rendre l’argent spolié et nous pourrons enfin, grâce à cet argent, avoir des routes, des chemins de fer, des hôpitaux, des universités et des écoles, presque dans chaque délégation. La Tunisie est en passe de devenir un paradis sur terre grâce aux efforts du président Kaïs Saïed, bien relayé par les gouverneurs qu’il a mis en place. Le gouverneur de Tunis a fini de régler tous les problèmes pour ensuite s’occuper de fermer l’avenue Habib Bourguiba aux hordes d’ivrognes qui manifestent pour la démocratie et le respect des droits. Le magnifique gouverneur de Ben Arous a aussi fini son boulot pour ensuite s’occuper de la manière dont on s’habille pour aller au stade. Ce serait vraiment de l’abus de prétendre à encore plus de bonheur et de félicité. La providence nous a amenés Kaïs Saïed, nous avons beaucoup de chance de l’avoir comme président de la République. Mais vraiment beaucoup !