Prolongation de la garde à vue de Khalifa Guesmi : le SNJT appelle à un sit-in de protestation





La vice-présidente du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Amira Mohamed, a appelé, mercredi 23 mars 2022, à un sit-in de protestation et une mobilisation des journalistes pour la liberté de la presse.

Mme Mohamed réagissait à l’annonce de la prolongation de la garde à vue du correspondant de Mosaïque FM, Khalifa Guesmi, arrêté vendredi pour avoir refusé de communiquer ses sources après la publication d’une information sur le démantèlement d’un réseau terroriste à Kairouan.

En plus du correspondant de la radio, ont été convoqués et auditionnés le rédacteur en chef de Mosaïque FM et la journaliste Amal Manaï. Les trois comparaissent devant le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, selon Amira Mohamed.

Dans une déclaration à Business News, la vice-présidente du SNJT a précisé que les unités d’investigation de l’Aouina avaient confisqué le téléphone de Khalifa Guesmi et réussi à identifier la source après un tri minutieux de son relevé téléphonique. La source a, d’ailleurs, été convoquée et auditionnée pour ensuite avouer avoir communiquer au correspondant de Mosaïque FM les informations sur l’opération de démantèlement d’un réseau terroriste à Kairouan.

Amira Mohamed a rappelé que Khalifa Guesmi avait entamé une grève sauvage de la faim qu’il a suspendu plus tard sur recommandation de son comité de défense.

Interpellé sur ordre du procureur de la République près le Tribunal de Tunis puis placé en garde à vue sur décision du parquet près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Khalifa Guesmi a été entendu en tant que suspect par la brigade d’investigation dans les crimes terroristes, sur la base de l’article 34 de la Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

