Baisse des investissements déclarés de près de 59% dans l’industrie en deux ans

La situation économique est de plus en plus difficile, comme le prouvent les derniers chiffres publiés par l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) sur les investissements déclarés dans le secteur industriel.

On apprend ainsi qu’au cours des deux premiers mois de 2022, les investissements déclarés dans l’industrie ont baissé de 59% par rapport à 2020 et de 36,9% par rapport à 2021, pour cette même période. Ils sont passés de 743,2 millions de dinars au cours des deux premiers mois de 2020 à 483,2 millions de dinars au cours des deux premiers mois de 2021 puis à 304,7 millions de dinars au cours des deux premiers mois de 2022.

Ceci dit, les investissements dans le secteur des services ont augmenté de 83,3% par rapport à 2021 et de 39,7% par rapport à 2022, passant de 154 millions de dinars au cours des deux premiers mois de 2020, à 117,4 millions de dinars au cours des deux premiers mois de 2021 puis à 215,2 millions de dinars au cours des deux premiers mois de 2020.

Une hausse qui ne comble en aucun cas la chute des investissements dans le secteur industriel, avec une baisse de 42% sur l’ensemble des investissements industriels et dans le service pour les deux premiers mois de 2022 en comparaison avec la même période en 2020.

I.N