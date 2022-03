Agents municipaux, la Poste, Steg et distributeurs de gaz domestique en grève





Les annonces de grève se succèdent. Après les agents de la Poste, les agents municipaux, les distributeurs de gaz domestique, c’est au tour de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg), d’entrer en grève.

Annoncée le mercredi 23 mars 2022 sur la page Facebook de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), la grève sectorielle des agents de la Steg commence aujourd’hui même et se poursuit jusqu’au jeudi 24 mars.

Mardi, les agents municipaux ont annoncé une grève de trois jours dans toutes les municipalités, les agences techniques, et les établissements affiliés du 23 au 25 mars en réaction au manque de sérieux des autorités de tutelle et l’absence de réactivité face aux revendications du secteur.

Le jour même, les distributeurs de bouteilles de gaz domestique ont, eux aussi, annoncé une grève ouverte jusqu’à la satisfaction de leurs revendications. Ils ont évoqué la non-application d’un accord signé depuis avril 2021 sur la hausse de la marge bénéficiaire.

Les agents de la poste ont, de leur côté, entamé lundi à 18 heures, une grève générale qui devrait se poursuivre jusqu’au 24 mars à cause du non-respect des accords conclus, le manque de ressources humaines, de fournitures et équipements de travail, le non-achèvement des négociations concernant le règlement intérieur, la non-révision des primes, le non-respect du Code de la poste et le non-développement de la compétitivité de l’office.

N.J.