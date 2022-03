Mohsen Marzouk réapparait à Sfax





Le fondateur du parti Machroû Tounes, Mohsen Marzouk, est de retour sur la scène publique. Après une absence de quelques mois, le politicien a réapparu jeudi 17 mars 2022 à Sfax où s’est tenu le conseil régional de Machrouû Tounes en prévision du congrès du parti.

Sa disparition de la scène politique et des plateaux télé et radio depuis le dernier trimestre de l’année 2021 a alimenté de nombreuses rumeurs sur une éventuelle fuite à l’étranger surtout que peu après le 25-Juillet plusieurs hommes politiques et figures nationales ont fait l’objet d’interdictions de voyage.

N.J.