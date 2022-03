Makthar : des produits de consommation saisis dans un entrepôt appartenant à un délégué





Des tonnes de produits de consommation ont été saisies dans la soirée de mercredi 16 mars 2022, dans un entrepôt anarchique appartenant à un délégué de Makthar dans le gouvernorat de Siliana.

C’est ce qu’a annoncé le chargé de la communication du ministère du Commerce, Mohamed Ali Ferchichi jeudi 17 mars 2022 dans une intervention sur les ondes de la Radio nationale. Invité de Hatem Ben Amara dans l’émission Yaoum Saïd, il a affirmé que les produits saisis lors de cette opération et d’autres menées sur le territoire tunisien dans le cadre de la lutte contre la spéculation et la monopolisation, seraient écoulés sur le marché à partir d’aujourd’hui pour remédier à la pénurie et rééquilibrer petit à petit le marché.

Une large campagne a été lancée la semaine dernière à l’initiative de la présidence de la République pour limiter ce phénomène à l’approche du mois Saint. Un décret présidentiel devrait, d’ailleurs, être publié pour organiser et règlementer davantage ce programme.

Interpellé sur la disponibilité de l’huile végétale subventionnée sur le marché, Mohamed Ali Ferchichi a annoncé qu’une cargaison de sept mille tonnes était arrivée et serait commercialisée bientôt, en plus de douze mille autres tonnes. Le comportement spéculatif de certains épiciers en plus des retards accusés dans la livraison des cargaisons commandées par l’Etat a fait de ce produit un précieux sésame.

Pour ce qui est du riz, il a indiqué qu’une cargaison était en chemin notant que l’Office du Commerce a, également, passé de nouvelles commandes. Il a ajouté, dans ce sens, que la quantité de riz écoulée sur le marché tunisien avait considérablement augmenté passant de 60 à 140 tonnes soulignant que la pénurie actuelle est due au comportement spéculatif de certains commerçants. Selon M. Ferchichi, des tonnes de riz stockées dans des entrepôts ont été saisies récemment.

N.J.