Récap’ Saïed reçoit la vendeuse ambulante de pain, Taboubi rencontre le représentant du FMI

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 16 mars 2022 :

La vendeuse ambulante de pain condamnée à 60 dinars d’amende reçue à Carthage

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, ce mercredi 16 mars 2022, la vendeuse ambulante de pain, Zina Kochbati, ayant écopé d’une amende de 60 dinars, hier, par le Tribunal de première instance de Sousse 2 pour une infraction datant de 2018. Le président de la République s’est entretenu avec la dame, lui assurant que sa condamnation ne s’inscrit pas dans le cadre de la campagne de lutte contre le monopole et la spéculation et qu’elle ne vise pas les plus démunis, mais les gros barons qui affament le peuple. « Votre affaire date de 2018, mais pourquoi elle n’est examinée qu’en 2022 ? Je ne m’ingère pas dans le travail de la justice. Hier, la justice n’a fait qu’appliquer la loi, le problème réside dans les textes de lois et leur application aux spéculateurs qui détiennent des tonnes de semoule, de farine, de riz …» a déclaré Kaïs Saïed.

Kaïs Saïed reçoit Najla Bouden

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu ce mercredi 16 mars 2022, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, au palais de Carthage. La rencontre a porté sur la situation générale dans le pays et les efforts déployés pour lutter contre toutes les formes de monopole et de spéculation, outre les points qui seraient discutés lors du prochain conseil des ministres.

Noureddine Taboubi reçoit le représentant du FMI en Tunisie Marc Gérard

Le secrétaire général de la Centrale syndicale, Noureddine Taboubi, a reçu, mercredi 16 mars 2022, le directeur du bureau du Fonds monétaire international (FMI) en Tunisie, Marc Gérard. Selon un bref communiqué de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), les deux parties ont discuté de la situation socio-économique à l’échelle internationale et en Tunisie.

L’Utica hausse le ton et dénonce une crise de confiance

L’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) a rendu public un communiqué ce mercredi 16 mars 2022, pour revenir sur la crise de l’approvisionnement, dénonçant les accusations et les descentes ayant visé certains sites de productions et distributions légaux, dans la mesure où ces campagnes avaient porté atteinte à la réputation de l’entreprise économique et tout le secteur privé. L’Utica a, de ce fait, fait part de sa vive préoccupation de la crise de confiance sévissant dans le pays réitérant son rejet de toute forme de spéculation et de contrebande. Elle a ajouté que l’entreprise est elle-même victime de ces pratiques.

Farouk Bouasker : l’organisation du référendum et des législatives est du ressort de l’Isie

Le membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker, a déclaré, mercredi 16 mars 2022, que l’organisation du référendum du 25 juillet 2022 et les législatives anticipées prévues en décembre 2022, étaient du ressort de l’Isie, étant la seule autorité compétente. Dans une intervention sur les ondes de Shems FM, il a précisé que l’Isie n’était, cependant, pas concernée par l’organisation de la consultation populaire expliquant qu’il s’agit plus d’un sondage que d’un suffrage.