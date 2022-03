Mahdia : mandats de dépôt contre deux spéculateurs

Le Tribunal de première instance de Mahdia a émis, ce mercredi 16 mars 2022, deux mandats de dépôt contre deux spéculateurs dans la région.

Le substitut du procureur de la République et le porte-parole des tribunaux de Mahdia et de Monastir, Farid Ben Jha a indiqué dans une déclaration à l’agence Tap que 18 tonnes de pommes de terre stockées dans un entrepôt anarchique à Ksour Essef ont été saisis chez la première personne, et 3,5 tonnes de sucre subventionné ont été saisies chez le deuxième accusé.

Il a ajouté que les quantités saisies avaient été injectées dans les circuits de distribution légaux.

S.H