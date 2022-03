La vendeuse ambulante de pain condamnée à 60 dinars d’amende reçue à Carthage

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, ce mercredi 16 mars 2022, la vendeuse ambulante de pain, Zina Kochbati, ayant écopé d’une amende de 60 dinars, hier, par le Tribunal de première instance de Sousse 2 pour une infraction datant de 2018.

Le président de la République s’est entretenu avec la dame, lui assurant que sa condamnation ne s’inscrit pas dans le cadre de la campagne de lutte contre le monopole et la spéculation et qu’elle ne vise pas les plus démunis, mais les gros barons qui affament le peuple. « Votre affaire date de 2018, mais pourquoi elle n’est examinée qu’en 2022 ? Je ne m’ingère pas dans le travail de la justice. Hier, la justice n’a fait qu’appliquer la loi, le problème réside dans les textes de lois et leur application aux spéculateurs qui détiennent des tonnes de semoule, de farine, de riz …» a déclaré Kaïs Saïed.

Le président de la République a aussi déclaré : « A travers votre accueil, je veux adresser un message aux Tunisiens et leur dire que nous sommes du côté des pauvres et des misérables. Nous ne visons pas ceux qui vendent quatre pains pour gagner leur vie, mais ceux qui les affament afin qu’ils se révoltent. Tous les produits sont disponibles et nous détenons tous les moyens, mais il n’y a pas d’équité ».

Il a poursuivi en affirmant que les lois doivent changer pour garantir l’équité. La vendeuse a fait part au chef de l’Etat de la situation de précarité subie par un large pan de la société, ajoutant que plusieurs jeunes sont désespérés et préfèrent prendre le large risquant ainsi leur vie.

Le président de la République lui a répondu en indiquant que ces jeunes-là font tout leur possible pour faire réussir la consultation électronique que certains tentent de saboter. « Ces jeunes sont bénévoles et essayent de contribuer à sa réussite par les moyens en leur possession ».

Au final, le président de la République a rappelé que les lois doivent changer afin de faire régner la justice.

S.H