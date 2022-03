Rafik Abdessalem : la Tunisie, entre l'Etat du maréchal Ammar et celui du peuple libre





Le dirigeant nahdhaoui et ancien ministre des Affaires étrangères, Rafik Abdessalem, a commenté, mercredi 16 mars 2022, le déroulement de la consultation populaire initiée par le président de la République, Kaïs Saïed.

Selon M. Abdessalem, la consultation nationale s’est transformée en une mascarade nationale. « Elle tend de toute évidence vers l’échec et sera un fiasco », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Rappelant l’investissement colossal et le budget alloué à cette opération qui proviennent du contribuable, le dirigeant nahdhaoui a signalé que le peuple tunisien avait fait preuve d’un mépris manifeste en ignorant cette consultation.

Selon ses dires, le peuple tunisien s’est rendu compte du fait que cette consultation n’était qu’un « caprice » du président dont le but est de faire « de l’exception ponctuelle une permanente ».

« L’homme a mis dans sa poche tous les pouvoirs sous prétexte d’un danger imminent et après avoir goûté au plaisir de régner, le voici vouloir un régime de gouvernance sur mesure qui lui permettrait de rester à Carthage à perpétuité (…) La Tunisie est aujourd’hui face à deux choix celui de l’Etat loufoque du maréchal Ammar et celui de l’Etat du peuple libre et indépendant », a-t-il ajouté.

N.J.