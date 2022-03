Photo du jour : le retour de Labib n’a servi à rien !

Le retour de Labib n’a servi à rien ! Au premier coup de vent, les sacs en plastique retrouvent les cieux de la Tunisie. Une photo prise par un internaute tunisien nous rappelle la triste réalité de la situation environnementale dans ce pays dit « la Verte ».

L’usage des sacs en plastique n’a pu disparaître en dépit des efforts déployés par le ministère de l’Environnement depuis des années déjà. Plusieurs initiatives visant à réduire l’usage des sacs en plastique à usage unique (SPUU) ont, d’ailleurs, vu le jour depuis 2017 avec le remplacement des SPUU dans les grandes surfaces et les pharmacies par des sacs en plastique réutilisables et d’emballages en papier.

Afin de consolider davantage la stratégie de l’État, un décret gouvernemental a été émis en janvier 2020 sur l’interdiction de l’utilisation des SPUU. Dans son article 3, ce décret interdit « la production, l'importation, la distribution et la détention sur le marché intérieur des types suivants de sacs en plastique », ceux à usage unique, entre autres. Et pourtant ! Ces sacs sont toujours disponibles dans les épiceries, les marchés, les vendeurs de légumes et de fruits et autres petits commerces.

