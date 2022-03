Saïed, Charfeddine, Deghij… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 15 mars 2022 :

Kaïs Saïed reçoit Taoufik Charfeddine et évoque un document falsifié sur la toile

Le président de la République a reçu le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine au Palais de Carthage. Cette rencontre a porté sur la situation sécuritaire dans le pays, ainsi qu’au suivi des efforts déployés pour lutter contre toute forme de monopole et de spéculation, outre la nécessité de surmonter les obstacles prémédités entravant « la consultation nationale », selon le communiqué de la présidence. Les deux parties ont, également, évoqué la question de falsification de documents officiels touchant la sûreté nationale et leur publication sur les réseaux sociaux. Le président de la République a souligné la nécessité de poursuivre les auteurs, considérant que l’usage de faux ne s’inscrit point dans le cadre de la liberté d’expression.

Kaïs Saïed rencontre le ministre italien de la Défense

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu au palais de Carthage, Lorenzo Guerini, ministre de la Défense de la République italienne. Lors de cette rencontre, le président de la République a souligné la volonté de la Tunisie de consolider davantage les liens d'amitié séculaires entre les deux pays, qui se sont, récemment, manifestés à travers le soutien mutuel en ce qui concerne la lutte contre la pandémie de Covid-19 et le développement des mécanismes de la coopération et du partenariat dans tous les domaines.

Nomination d’un nouveau conseiller auprès du président de la République

Le président de la République, Kaïs Saïed a désigné Dhayghem Ben Hassine en tant que conseiller auprès du président de la République par décret présidentiel paru mardi 15 mars 2022, dans le Jort.

Imed Deghij écope de trois mois de prison

La chambre correctionnelle près la Cour d’Appel de Tunis a condamné l'ancien dirigeant radical d’Al Karama, Imed Deghij à trois mois de prison pour agression d’un fonctionnaire lors de l’exercice de ses fonctions, affirme le porte-parole officiel du tribunal, Habib Torkhani dans une déclaration à Diwan Fm. Rappelons que Imed Deghij a été arrêté en marge de sa participation aux manifestations du 14 janvier 2022.

La grève des transporteurs d'hydrocarbures reportée aux 15 et 16 avril

Reportée une première fois déjà, la grève des transporteurs d'hydrocarbures semble se confirmer pour les 15 et 16 avril 2022, selon une source proche du dossier. Cette grève concernera tous les distributeurs à l’exception de la SNDP-AGIL, a-t-on assuré à Business News. Les représentants des entreprises Vivo Energy Tunisie, Ola Energy, Total Tunisie, StarOil et de l’Utica ont quant à eux rappelé que : la chambre syndicale des sociétés de distribution des produits pétroliers et produits dérivés avait honoré ses engagements et appliqué les augmentations salariales malgré la crise endurée en 2020 et 2021.