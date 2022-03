Kaïs Saïed reçoit Taoufik Charfeddine et évoque un document falsifié sur la toile

Le président de la République a reçu, mardi 15 mars 2022, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine au Palais de Carthage.

Cette rencontre a porté sur la situation sécuritaire dans le pays, ainsi qu’au suivi des efforts déployés pour lutter contre toute forme de monopole et de spéculation, outre la nécessité de surmonter les obstacles prémédités entravant « la consultation nationale », selon le communiqué de la présidence.

Les deux parties ont, également, évoqué la question de falsification de documents officiels touchant la sûreté nationale et leur publication sur les réseaux sociaux. Le président de la République a souligné la nécessité de poursuivre les auteurs, considérant que l’usage de faux ne s’inscrit point dans le cadre de la liberté d’expression.

Notons que le document évoqué par le président de la République concerne une lettre partagée, dans la soirée d’hier, sur les réseaux sociaux, selon laquelle le président de la République aurait appelé son homologue algérien à lui venir en aide en s’expliquant sur le vote de la Tunisie contre l’offensive russe lancée contre l’Ukraine. Dans cette lettre, on fait dire à Kaïs Saïed qu’il soutiendrait l’offensive russe et que la Tunisie aurait voté contre sous la contrainte à cause de ses difficultés économiques, tout en qualifiant le FMI de bande de voleurs.

Un document, clairement, falsifié, qui avait suscité une vive polémique sur la toile.

S.H