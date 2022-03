André Parant à Jendouba dans le cadre du « Programme d’appui à la communalisation intégrale »

L’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant, s’est rendu, ce mardi 15 mars 2022, à Jendouba, dans le cadre de sa visite au Nord-Ouest tunisien.

Cette visite, précise un communiqué de l’ambassade, s’inscrit dans le cadre du « Programme d’appui à la communalisation intégrale » financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et subventionné par Union européenne en Tunisie.

Ce programme a permis à la jeune commune rurale de Balta Bouaouene du gouvernorat de Jendouba, d’acquérir des véhicules et des équipements et permettra, notamment, à la commune de construire la voirie, le dépôt municipal et d’autres infrastructures essentielles.

M.B.Z