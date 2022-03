Offres d'emplois pour mars 2022, par Samari Consulting

Créé en 2015 et situé en plein cœur de La Marsa Saf Saf, Samari Consulting est un cabinet de Headhunting (Chasse de Têtes) et de Coaching en compétences non-techniques (Soft Skills) couvrant le marché africain.

Fondé par son CEO, Hedi Samari (15 ans d'expérience), et ayant complété plus de 300 mandats panafricains depuis 2015 dans plus de 15 pays africains, Samari Consulting est un des leaders dans le secteur RH en Afrique.

Pour être plus précis, les chasseurs de têtes ont une approche plus directe sur le marché. L’équipe de Samari Consulting utilise son vaste réseau de talents et approche aussi directement des candidats qui ne sont pas nécessairement en recherche active. Cette démarche directe et ciblée permet au cabinet de présenter les meilleurs candidats aux clients, dans les meilleurs délais.

Et donc, par conséquent et sans plus attendre, ci-dessous les nouvelles d'offres d'emploi pour les cadres :

👉🏼Tunisia CTO/ Offshore Technology Site Operations Director

(creation of new position)

International company

based in Tunis





👉🏼Directeur de Fabrication et de Développement Commercial



International company

based in Sousse region (Sahel)





👉🏼Software Development Director

(creation of new position)

International Software company

based in Tunis





👉🏼Chef Comptable

(création de nouveau poste)

Large Holding Group

based in Tunis





👉🏼Chef de Produit Marketing (Luxe)

(création de nouveau poste)

Large Holding Group

based in Tunis





👉🏼Directeur Marketing Digital

(création de nouveau poste)

International company

based in Tunis (Kram)





👉🏼Land & Permitting Executive (Renewable Energy, Transmission and Green Hydrogen Department)

(creation of new position)

International company

based in Lac 2, Tunis





👉🏼Technical Sales Executive (Hydrogen Department)

(creation of new position)

International company

based in Lac 2, Tunis





👉🏼Transmission & Distribution Engineer

(creation of new position)

International company

based in Lac 2, Tunis





👉🏼Junior Accountant

(creation of new position)

International company

based in Lac 2, Tunis





👉🏼Human Resources Director

International company

based in Lac 2, Tunis Vous pouvez postuler en envoyant votre CV à hedi.samari@samari-consulting.com Prière de préciser le poste pour lequel vous postuler. La liste complète des postes se trouve ci-dessous :

