Hommage à une personnalité fabuleuse, Fraj Ben Mansour





Le souvenir d’un être absent s’allume dans les ténèbres du cœur ; plus il a disparu, plus il rayonne (Victor Hugo, Les Misérables)

Les années passent, les jours passent les heurs passent mais tu es toujours présent malgré ton absence.

Ta forte personnalité a fait que aucune personne ne pourra t’oublier. Tu as vraiment laissé une trace profonde en chaque personne que tu as côtoyer, et on est fier de cela.

A ce jour les gens ne parlent que du bien de tout ce que tu as pu faire ou donnée pour améliorer leur vie.

Ton fils, ton petit fils, ta femme et moi-même on est la preuve vivante que tu as réussi ta mission. On te rassure que tous ce que tu as prévu pour nous, on l’est devenue.

Ta deuxième grande réussite qui était ton bébé qui était né en 1982, est toujours plus solide et plus prospère au-delà de ses 40 ans d’existence. Ta société enchaine les

réussites, tes employés les plus fidèles sont encore là pour te rendre aussi un grand hommage et te remercient de ce qu’ils sont devenus grâce à toi.

On sait que ton esprit est toujours parmi nous et cela nous réchauffe le cœur et nous donne encore plus de volonté pour aller de l’avant et faire comme si tu étais présent.

On espère que là où tu es on te donne satisfaction et que tu reposes en paix sans aucun souci.

On est fier et restera fier d’avoir eu un père comme toi, un professeur qui était notre guide et notre héros.

Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où on est présent.

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

On ne t’oubliera Jamais

Ta fille, ta femme ton fils et ton petit fils et la grande famille de GES