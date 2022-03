Mounir Ben Salha : l’échantillon d'urine de Nour Chiba est celui d'une femme

Nouveaux rebondissements dans l’affaire de la consommation de Cocaïne qui touche le chanteur, Nour Chiba. Après avoir été innocenté, vu le résultat négatif à la Cocaïne de son test urinaire, Nour Chiba a été « rechargé », par un nouveau mandat de dépôt émis par le tribunal de première instance de l’Ariana, le samedi 12 mars 2022.

Son avocat, Mounir Ben Salha, est intervenu ce lundi 14 mars, sur Shems Fm, où il a révélé que le premier test urinaire, annulé par le tribunal, correspondait à un échantillon d’urine féminin.

« Celui qui veut falsifier un test urinaire, n'utilise pas une urine de femme comme échantillon » a martelé l’avocat qui a aussi révélé au passage que le deuxième accusé dans l’affaire, Souheil Ben Radhi, a lui aussi eu un problème avec son échantillon urinaire. « L’échantillon de M. Ben Radhia, est encore plus étrange que celui de Nour Chiba. Je ne peux pas pour l’instant donner plus de détails à cause de l’instruction » a-t-il dit à ce propos.

Pour Mounir Ben Salha, il est impossible que des accusés menottés et enfermés, l’un à Tunis, l’autre à Bizerte, puissent organiser toutes ces falsifications dans les labos de dépistage et dans les postes de police.

« Pour ceux qui veulent relancer l’affaire, ils disent que c’est moi-même le problème, ils m’accusent d’influencer le jugement. Je leur demande aujourd’hui de bien éplucher le dossier » a-t-il déclaré avant de révéler que les deux accusés ne se connaissent même pas.

S.A