Stafim inaugure Belaoued Auto, premier réparateur agréé multimarques dans la banlieue sud de Tunis

Une cérémonie s’est tenue, vendredi 11 mars 2022, pour célébrer l’inauguration du premier réparateur agréé multimarques Peugeot, Citroen et Opel implanté à la banlieue sud de Tunis du Groupe Stafim, en présence du vice-président du groupe, Abderrahim Zouari, du directeur services et pièces Taoufik Dkhil, de plusieurs cadres de la société ainsi que du gérant El Ayech Belaoued.

A cette occasion, M. Zouari a exprimé sa satisfaction affirmnt que ce projet représente la nouvelle orientation du groupe, le développement multimarques.

« C’est notre nouvelle orientation. Stafim a commencé avec une marque qui est Peugeot. Nous nous focalisions sur le travail car celui qui n’avance pas recule. Aujourd’hui, grâce à ce principe, d’une seule marque nous sommes passés à quatre. Mais, la chose dont je suis le plus fier est l’unité de montage que nous avons créée à partir de rien et qui nous a permis de construire un pickup tunisien », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : « L’offre actuelle fournie par la Société Belaoued Auto permet de réparer tous les véhicules et pour tous les budgets, notamment grâce à l’offre Euro Repar. C’est la nouvelle politique de Stallantis avec ses quatorze marques ».

Pour sa part, M. Belaoued a indiqué : « Nous offrons à nos clients particuliers et professionnels des prestations de services de qualité pour l’entretien, la mécanique et la carrosserie conformes aux standards du Constructeur ».

La Société Belaoued Auto est située à Mégrine Riadh au gouvernorat de Ben Arous. Le nouveau centre de services qui s’étend sur une superficie totale de 1.000 m2 dispose d’un grand atelier de carrosserie se composant d’une cabine de peinture, un four, un laboratoire et 4 aires de préparation. Il est équipé de tous les systèmes et outillages spécifiques, conformément aux normes des marques du Constructeur. Parmi les prestations proposées, un service d’entretien rapide, la possibilité de faire un diagnostic outre l’achat de pièces de rechange d’origine ainsi qu'Euro Repar. Il est même possible de commander un véhicule via le réparateur.

Le réparateur dispose de deux ponts pour le service rapide et deux postes mécaniques, a précisé le gérant en réponse à une interrogation de Business News, en spécifiant que l’atelier carrosserie est capable d’accueillir dix-huit véhicules dans les ateliers alors que le service rapide peut accueillir jusqu’à vingt véhicules par jour.

Grâce à une équipe formée de 25 employés, les clients particuliers, flottes, administrations et compagnies d’assurance bénéficient désormais des opérations d’entretiens rapides, freinage, distribution, embrayage,…et des opérations de carrosserie moyens et grands travaux, et des réparations mécaniques avec des pièces d’origine et de la gamme complémentaire Eurorepar, offrant ainsi un meilleur service avec un rapport qualité prix compétitif.

Le Groupe Stafim vise à mettre en place une stratégie de développement réseau de réparateurs agréés multimarques sur l’ensemble du territoire tunisien pour plus de proximité avec ses clients avec un meilleur taux de satisfaction.

Notons que la Société Belaoued Auto est ouverte six jours sur sept, du lundi au vendredi de 8h à 17h et samedi de 8h à 13h30.

I.N avec communiqué