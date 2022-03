Le propriétaire d’une usine d’huile végétale accusé de monopole





Des quantités d’huile végétale ont été saisies, dimanche 13 mars 2022, dans une usine à Sfax et son propriétaire accusé de monopole et ce dans le cadre d’une opération conjointe entre les unités de la police municipale à Sfax, la direction régionale du Commerce et les unités de la Garde nationale et de la douane.

Ces accusations ont été réfutées par l’avocat du propriétaire de l’usine. Celui-ci a affirmé, dans une déclaration à Diwan FM, que les quantités d’huile végétale saisies avaient été stockées pour ensuite être écoulées via les circuits de distribution règlementaires. Il a précisé, dans ce sens, que des investigations étaient en cours et que les factures seraient présentées comme preuves.

Sur ordre du président de la République, une vaste campagne a été lancée depuis la semaine dernière pour lutter contre la spéculation et le monopole, un phénomène qui prend de l’ampleur en Tunisie alors que plusieurs produits alimentaires de base sont en pénurie.

N.J.