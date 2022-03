Le collectif « Citoyens contre le coup d’Etat » solidaire avec Abderrazek Kilani

Le collectif « Citoyens contre le coup d’Etat » a tenu ce mercredi 9 mars 2022, une réunion de solidarité avec le bâtonnier Abderrazek Kilani à la suite de son arrestation par le juge d’instruction militaire.

A cette occasion, le dirigeant au sein du collectif, Jaouher Ben Mbarek a assuré que Abderrazek Kilani était victime de ses prises de positions contre le coup d’Etat. Il a ajouté qu’il a été arrêté afin de ne pas faire parvenir sa voix contre les politiques de Kaïs Saïed.

Le député et membre du comité de défense d’Abderrazek Kilani, Samir Dilou a indiqué qu’il poursuivra la lutte contre le coup d’Etat et ne renoncera pas à la défense de Me. Kilani. « Nous militons pour libérer Abderrazek Kilani. Chaque victoire pour nous est une défaite pour la partie adverse. Le combat contre le coup d’Etat n’est pas passager, et il n’existe aucun procès politique équitable ».

Le juge d’instruction près le Tribunal militaire a émis, le 2 mars 2022, un mandat de dépôt contre le bâtonnier et ancien ministre Abderrazek Kilani, à la suite de son audition.

M. Kilani est accusé de « participer à un groupe qui trouble l’ordre public dans l'intention de s’opposer à l'application de la loi ou pour porter atteinte à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, en proférant des menaces verbales et en usant de menaces et de bobards pour empêcher un individu ou un groupe de travailler ».

L’ancien bâtonnier fait partie du comité de défense du dirigeant nahdhaoui Noureddine Bhiri. Il était présent lorsque ce dernier a été transféré à l’hôpital Habib Bougatfa au gouvernorat de Bizerte. Il avait eu une altercation avec les forces de l’ordre les appelant à respecter les droits de l’Homme et les libertés des citoyens en refusant de se conformer aux ordres.

S.H