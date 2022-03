La gratuité d'internet ne concernera que la plateforme de la consultation !

Le ministère des Technologies de la Communication a annoncé, ce mercredi 9 mars 2022, que l’accès à la plateforme de la consultation électronique est possible gratuitement à travers les réseaux mobiles de tous les opérateurs téléphoniques.

Pas plus tard qu’hier, le président de la République avait examiné lors de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement les moyens d’offrir un accès internet gratuit aux citoyens pour pouvoir participer à la consultation et contribuer à décider de leur avenir, et ce, jusqu’à dimanche prochain.

Apprenant cette nouvelle, les citoyens se sont réjouis, non pas pour la possibilité de participer à la consultation, mais pouvoir profiter de la gratuité du service internet.

Cela dit, cette faveur accordée pour la plateforme de la consultation électronique est une première, l’Etat n’avait jamais pris une telle décision sauf pour les cas d’extrêmes importance et utilité.

Il est clair que le président de la République et les membres du gouvernement semblent désemparés quant au taux d’abstentionnisme et la réticence des citoyens. Ils ne s’attendaient pas, en effet, à un taux de participation aussi faible malgré tous les moyens de l’Etat mis à la disposition de cette plateforme. Par le biais de ce forcing, l’initiateur de cette consultation cherche à renforcer la mobilisation dans l’espoir d’accroitre le taux de participation et lui conférer, ainsi, une certaine légitimité.

S.H