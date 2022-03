Gratuité de la connexion internet : les Tunisiens tout en sarcasme





La déclaration du président de la République, Kaïs Saïed, du 8 mars 2022, au sujet de la gratuité de la connexion au réseau internet afin de faciliter la participation à la "consultation nationale", a représenté une source de railleries et de blagues.

Plusieurs citoyens ont évoqué la pénurie en pain, farine, riz et autres produits de base. Ils se sont interrogés sur les véritables priorités du chef de l’Etat. Ainsi, on trouve des publications Facebook du genre : « On aura de l’internet pour le petit-déjeuner et pour le déjeuner et on aura le Bonheur intérieur brut comme dîner ».





















D’autres citoyens ont appelé au maintien du boycott de la "consultation nationale" en espérant que ceci incitera le chef de l’Etat à leur offrir des téléphones portables.

Les personnages publics ont, également, critiqué l’annonce du président. L’ancienne députée, Sabrine Ghoubantini, a écrit : « La connexion internet offerte gratuitement par la présidence, nous permettra-t-elle de télécharger un paquet de farine ou de semoule ? ».













De son côté, le député d’Attayar, Nabil Hajji, a rappelé l’incident du chargé des correspondances et la lettre envoyée à Hichem Mechichi. Il a considéré que les connaissances en technologie du président s’étaient arrêtées à ce niveau-là. Il a appelé à expliquer au président de la République que l’Etat n’était pas un fournisseur d’accès à Internet. Il a conseillé la cheffe du gouvernement d’encourager les citoyens à participer à "la consultation nationale" en leur proposant de la farine.













Le conseiller du président de l’Assemblée des représentants du peuple, Wassim Khadraoui, a écrit : « Face à la pénurie du pain, le système vous offre une connexion internet gratuite afin de participer à la consultation nationale. Mangez un peu de Google et un peu de Topnet ».