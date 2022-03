Faouzi Ben Abderrahman : la production de blé en Tunisie est médiocre

Dans un message posté sur sa page Facebook, l’ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Faouzi Ben Abderrahman, a expliqué que le problème du pain en Tunisie est directement lié à la production de blé dans le pays. Une production jugée « médiocre » en comparaison avec ce qu’on voit à l’étranger, selon M. Abderrahman.

« L’administration et son "parti", sont les responsables car c’est eux qui gèrent la production, le stockage et la distribution », a révélé l’ancien ministre et d’ajouter : « l’Etat a octroyé à 3200 boulangeries un permis d’exploitation. Ces boulangeries utilisent de la farine subventionnée et produisent des quantités supérieures aux ventes quotidiennes. Beaucoup d’entre elles, revendent la farine octroyée par l’Etat sur le marché ».

Dans son intervention Faouzi Abderrahman, a également parlé de la situation absurde des « boulangerie modernes » qui ont en réalité un « permis de pâtisserie » et qui a achètent les 20 Kg de farine à 52 dinars, très loin des 11 dinars les 20 Kg de farine subventionnée ».

Pour l’ancien ministre le secteur est gangréné par une corruption administrative d’ampleur et « les décideurs sont incapables de prendre les bonnes décisions à cause de leur manque de compétences ».

