La démission de la secrétaire d'Etat "introuvable" finalement acceptée

Quelques jours après l’article de Business News sur Aïda Hamdi expliquant que la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger chargée de la coopération internationale était retournée à Paris, un décret présidentiel vient étayer la version des faits avancée. Nous avions relevé que Aida Hamdi enseignait à l’université Dauphine et qu’elle avait présenté sa démission il y a un mois et, faute de réponse dans les délais raisonnables, elle était partie.

On apprend ainsi que le président de la République Kaïs Saïed a accepté la démission de Mme Hamdi.

Le décret présidentiel n° 2022-218 du 8 mars 2022 dispose : « Est acceptée la démission de Madame Aida Hamdi la secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger chargée de la coopération internationale, et ce, à compter du 1er février 2022 ».

