Soutien à l’industrie automobile européenne face à la crise liée à la guerre en Ukraine

En raison de la guerre en Ukraine qui a considérablement perturbé l’activité des constructeurs et des

équipementiers automobiles, une réunion d’urgence a eu lieu vendredi 4 mars entre plusieurs représentants du secteur automobile en Tunisie ; membres de la TAA (Tunisian Automotive Association), représentants du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, et de la FIPA TUNISIA. L’objectif était de proposer des actions de support à l’industrie automobile européenne, ainsi qu’un back up temporaire, pour minimiser l’impact de cette crise sur l’approvisionnement et les arrêts de chaines de production annoncés par de nombreux constructeurs automobiles.

Une cellule de crise a ainsi été créée, afin de pouvoir identifier des bâtiments propices à la mise en place d’unités de production ad hoc et s’assurer du recrutement des ressources humaines, de la facilitation de la logistique des transferts et de la supply chain. Un point de contact unique sera mis en place dans les prochains jours en vue de la mise à disposition de toutes les informations nécessaires.

Un support sera également mis en place pour les industries basées en Tunisie pour les aider sur les diverses problématiques inhérentes à cette crise.