Libération de Noureddine Bhiri, CSM provisoire, Ben Guerdène… Les 5 infos de la journée

Il est déjà minuit voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 7 mars 2022 :

Fin de l’assignation à résidence de Noureddine Bhiri

Le ministère de l’Intérieur a annoncé dans la soirée de ce lundi 7 mars 2022, la fin de l’assignation à résidence des personnes assignées depuis le 31 décembre 2021, suite à l’ouverture d’une enquête judiciaire à leur encontre. Il s’agit du député nahdhaoui Noureddine Bhiri et du sécuritaire Fathi Baldi. Le ministère de l’Intérieur indique que cette décision a été prise à la suite de l’installation du Conseil supérieur provisoire de la magistrature, et pour que la justice puisse entreprendre les mesures nécessaires contre les deux personnes concernées.

Les nouveaux membres du Conseil supérieur provisoire de la magistrature prêtent serment

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed a présidé, lundi 7 mars 2022, la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du Conseil supérieur provisoire de la magistrature. La composition décidée par le président de la République, après la dissolution de la précédente instance, comporte les conseils provisoires de la justice judiciaire, administrative et financière.

Kaïs Saïed : nous sommes en train de livrer une bataille pour la libération nationale

Le chef de l’Etat Kaïs Saïed a présidé, lundi 7 mars 2022, la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres des conseils provisoires de la justice judiciaire, administrative et financière. Il avait promulgué un décret présidentiel nommant les membres des conseils provisoires de la justice. A cette occasion, le président de la République a affirmé : « Nous vivons un moment historique, car nous travaillons sur l’indépendance véritable de la justice. Il n’y a pas de doute qu’avoir une justice équitable et indépendante est un des ingrédients de la réussite pour toute société et pour Etat.

Taoufik Charfeddine assiste aux commémorations de la Bataille de Ben Guerdène

Le ministre de l’Intérieur Taoufi Charfeddine a assisté, lundi 7 mars 2022, à la cérémonie de commémoration de « La bataille de Ben Guerdène », ville frontalière du sud tunisien, où a été récemment décrété le 7 mars comme jour férié. C’est au milieu du son des trompettes que la cérémonie a commencé, après la lecture de la « Fatiha » en souvenir des civils et militaires décédés, les cadres présents ont rappelé les événements qui ont coûté la vie à une dizaine de sécuritaires, 7 civils et 36 terroristes.

Noureddine Taboubi : l'UGTT refuse qu'on touche au système de subvention !

Lors d’un meeting organisé par l’UGTT, lundi 7 mars 2022, à l’hôtel Majestic, dans le centre de la capitale, le secrétaire général Noureddine Taboubi a exhorté les autorités à appliquer les lois en faveur des femmes rurales, qui travaillent dans l’agriculture. « Tous les textes de loi passés en faveur de ces femmes, sont restés aujourd’hui sur le papier dans les tiroirs », a déploré le secrétaire général de l’UGTT, lors de cette journée mondiale pour la femme. « L’UGTT leur assurera la gratuité dans les transports publics, deux semaines avant le mois de Ramadan », a-t-il révélé sous les applaudissements.