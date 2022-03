Brahim Bouderbala : les avocats de Kilani n'ont qu'à faire appel

Le bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie, Brahim Bouderbala, a assuré, dans une déclaration accordée le 3 mars 2022 à la radio Diwan FM, qu’il était contre la poursuite en justice des civils devant les tribunaux militaires.

Réagissant à l’arrestation de l’avocat et ancien président de l’ordre Abderrazak Kilani, M. Bouderbala a considéré que les avocats de ce dernier n’avaient qu’à faire appel à la décision du juge d’instruction devant la chambre d’inculpation.

Pour rappel, le juge d’instruction près du Tribunal militaire a émis, mercredi 2 mars, un mandat de dépôt contre le bâtonnier et ancien ministre Abderrazek Kilani. La plainte résultait d’une altercation entre ce dernier et des policiers présents devant l’hôpital Habib Bougatfa au gouvernorat de Bizerte alors qu’il comptait rendre visite à son client et figure du mouvement Ennahdha, Noureddine Bhiri.





S.G