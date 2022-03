Arrestation de Kilani : le bâtonnier Bouderbala traité de lâche par ses pairs

Plusieurs avocats et individus présents lors de la conférence de presse tenue à la date du 3 mars 2022 par le comité de défense de Abderrazak Kilani ont décidé de se diriger au bureau du bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie, Brahim Bouderbala.

D’après plusieurs vidéos transmises en direct sur Facebook, dont celle du député Al Karama, Seif Eddine Makhlouf, ces avocats, parmi lesquels se trouvait Anouar Ouled Ali, ont décidé de manifester leur colère et indignation quant à l’attitude de Brahim Bouderbala face à l’arrestation de l’avocat et ancien bâtonnier, Abderrazak Kilani.

Ils ont scandé plusieurs slogans tels que « L’avocatie est libre ! Le lâche doit partir ! L’avocatie est libre ! Le traître doit partir ! L’avocatie est libre ! Le vendu doit partir ! » et ont appelé au départ de Bouderbala. Ils ont critiqué l'absence de représentants de l'ordre durant l'audition de Abderrazak Kilani à la date du 2 mars 2022 par le Tribuanal militaire de première instance de Tunis.

Pour rappel, le juge d’instruction près du Tribunal militaire a émis, mercredi 2 mars, un mandat de dépôt contre le bâtonnier et ancien ministre Abderrazek Kilani. La plainte résultait d’une altercation entre ce dernier et les forces de l’ordre présents devant l’hôpital Habib Bougatfa au gouvernorat de Bizerte alors qu’il comptait rendre visite à son client et figure du mouvement Ennahdha, Noureddine Bhiri.





S.G