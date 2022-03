Kaïs Saïed, Abderrazek Kilani, Ukraine… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 2 mars 2022 :

Kaïs Saïed : la spéculation et la hausse des prix sont préméditées

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, ce mercredi 2 mars 2022, la cheffe du gouvernement Najla Bouden pour discuter de sa participation au Conseil des ministres de l’Intérieur arabes, mais aussi des différents points qui seront abordés lors du conseil des ministres qui se tiendra demain. Le président de la République a assuré que plusieurs décrets et arrêtés seront examinés, soulignant que la priorité serait accordée à la spéculation et la hausse des prix, « Cette spéculation ainsi que la hausse des prix sont une action préméditée et voulue par « les groupes de pression

Mandat de dépôt contre le bâtonnier Abderrazek Kilani

Le juge d’instruction près le Tribunal militaire a émis, ce mercredi 2 mars 2022, un mandat de dépôt contre le bâtonnier et ancien ministre Abderrazek Kilani, à la suite de son audition. Les plaidoyers ont commencé depuis 10h du matin. Une manifestation de soutien en sa faveur a été, également, organisée, ce matin même devant le Tribunal. M. Kilani est accusé de « participer à un groupe qui trouble l’ordre public dans l'intention de s’opposer à l'application de la loi ou pour porter atteinte à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, en proférant des menaces verbales et en usant de menaces et de bobards pour empêcher un individu ou un groupe de travailler ».

Kaïs Saïed reçoit les ministres de l’Intérieur des Etats arabes

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, a reçu à Carthage mercredi 2 mars 2022, les ministres de l’Intérieur des pays arabes à l’occasion de leur participation à la 39ème session du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes. Dans le communiqué pour l’occasion, on apprend que le président de la République a rencontré le ministre de l’Intérieur de l’Arabie Saoudite, l’Emir Abdel Aziz ben nayef ben abdel aziz Al Saoud, le président d’honneur du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes ainsi que le secrétaire général du conseil, Mohamed Ben ali Koumane.

La Tunisie vote en faveur de la résolution exigeant le retrait des forces russes de l’Ukraine

La Tunisie fait partie des signataires de la résolution adoptée aujourd’hui, mercredi 2 mars 2022, par l’assemblée générale des Nations Unies exigeant le retrait des forces russes de l’Ukraine. Cette résolution « déplore dans les termes les plus énergiques l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine en violation du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies » et « exige que la Fédération de Russie cesse immédiatement d’employer la force contre l’Ukraine et s’abstienne de tout nouveau recours illicite à la menace ou à l’emploi de la force contre tout État Membre», d’après un communiqué des Nations Unies.

230 Tunisiens rapatriés d’Ukraine atterrissent à Tunis-Carthage

L’A330 de la compagnie aérienne nationale tunisienne, Tunisair, a atterri dans la matinée de ce mercredi 2 mars 2022, à l’aéroport de Tunis-Carthage avec à son bord 230 Tunisiens évacués d’Ukraine. Hier un premier avion militaire avait également rapatriés des Tunisiens de Roumanie. On rappellera que des voies d’évacuation terrestres ont été mises en place pour rassembler les réfugiés aux frontières roumaines et polonaises.