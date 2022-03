La Tunisie vote en faveur de la résolution exigeant le retrait des forces russes de l’Ukraine

La Tunisie fait partie des signataires de la résolution adoptée aujourd’hui, mercredi 2 mars 2022, par l’assemblée générale des Nations Unies exigeant le retrait des forces russes de l’Ukraine.

Cette résolution « déplore dans les termes les plus énergiques l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine en violation du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies » et « exige que la Fédération de Russie cesse immédiatement d’employer la force contre l’Ukraine et s’abstienne de tout nouveau recours illicite à la menace ou à l’emploi de la force contre tout État Membre», d’après un communiqué des Nations Unies.

Elle a été adoptée par 141 votes pour, cinq votes contre (Russie, Bélarus, Erythrée, Corée du Nord et Syrie) et 34 abstentions.

La Tunisie, qui a voté en faveur de cette résolution, a réaffirmé son attachement à la paix et au dialogue soulignant que la solution militaire n'a jamais prouvé son efficacité.

R.B.H