Olfa Hamdi : Je ne fais pas du lobbying aux Etats-Unis, je suis moi-même un lobby !

« L’ancien ministre des Finances, Ali Koôli, m’a menacée de prison quand je lui ai présenté mon plan de réforme pour Tunisair et il n’avait aucune volonté de sauver la compagnie » a déclaré mercredi 2 mars 2022, la présidente du parti la Troisième République et ancienne PDG de la compagnie aérienne nationale, Olfa Hamdi.

Elle a expliqué qu’elle avait le même projet que l’UGTT et n’acceptait pas qu’on veuille céder Tunisair, précisant que la direction de la centrale syndicale a, pour sa part, sert un autre agenda et « fait de la politique ».

« Les élites fuient la politique car on ne les laisse pas, des gens accaparent cette scène. Abir Moussi aurait dû encourager une femme qui fonde son parti, elle parle du Centre d'études stratégiques, c’est moi qui l’ai fondé, comme j’ai fondé cinq sociétés, comme j’ai fondé une association pour les enfants en Tunisie. Je ne suis pas financée par un pays étranger, je m’autofinance. Abir Moussi fait de la politique pour livrer des batailles avec les autres, uniquement cela. Si elle avait un programme économique on en parlerait mais il n’y a rien, beaucoup de bruit et rien » a poursuivi Olfa Hamdi.

La présidente du parti la Troisième République a enfin souligné que son parti est « un ensemble de business case » qui comporte des projets agricoles, touristiques et autres et qui vise avant tout à booster l’investissement en Tunisie. « C’est mon expertise, je sais comment faire pour amener les gens ici, je ne fais pas du lobbying aux Etats-Unis, je suis moi-même un lobby ! » a-t-elle conclu.

M.B.Z