Deux jeunes rapatriées d’Ukraine livrent le récit de leur évacuation

Deux Tunisiennes, rapatriés d’Ukraine, ont livré, ce mercredi 2 mars 2022 sur les ondes de Mosaïque FM, le récit de leur évacuation via les frontières roumaines.

Elles ont confié avoir dû quitter leurs maisons au plus vite, munies du minimum et sous les bombardements. « Nous avons entendu les déflagrations, les gens pleuraient, couraient, on ne comprenait plus rien » ont-elles précisé.

Les deux jeunes étudiantes ont souligné avoir hésité avant de partir, pensant que les choses allaient se tasser et attendant une éventuelle réouverture des frontières.

« Nous sommes parties samedi, nous avons appelé l’ambassade de Tunisie en Roumanie et on nous a demandé de quitter l’Ukraine via les associations sur place, que nous allions être pris en charge sur les frontières. Nous sommes partis vers Moldova, et si la queue était très longue, nous avons été aidés par des organismes humanitaires sur place. Notre groupe n’a pas vraiment souffert des conditions comparé à d’autres qui ont vécu une évacuation plus difficile » ont-elles révélé.

M.B.Z