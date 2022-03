Abdelkader Boudriga : la faillite de la BFT n'a pas d'impact sur le secteur bancaire





Le président du Cercle des Financiers Tunisiens (CFT), Abdelkader Boudriga a affirmé que la faillite de la Banque franco-tunisienne (BFT) n’était pas un fait surprenant. « La banque était en état de "mort clinique". On s’y attendait depuis plusieurs années », a-t-il ajouté.

Intervenant au micro d’Express FM durant l’émission de Wassim Ben Larbi, Abdelkader Boudriga a rappelé les réformes supprimant la séparation entre les banques d’investissement et les banques commerciales.

« La gestion de la BFT ne pouvait que conduire à sa faillite… On était conscient de la fragilité financière de la banque depuis 2001… La situation politique ne permettait pas l’annonce de la faillite d’une banque… L’institution n’a pas évolué. Même les employés ne croyaient plus en la BFT et cherchaient un emploi au sein d’autres institutions bancaires », a-t-il poursuivi.





Abdelkader Boudriga a, également, évoqué la plainte déposée par l’un des contributeurs. Il a estimé que l’ensemble de ces éléments auraient dû pousser vers l’annonce de la faillite de la BFT depuis quelques années.

Le président du CFT a expliqué que le dossier de la BFT sera transféré à la commission de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise afin de procéder au sauvetage ou à la liquidation. La législation en vigueur, selon lui, a protégé les déposants à travers la création de la caisse du fonds de garantie des dépôts bancaires créé en 2016.

« Il s’agit d’un système garantissant les dépôts de moins de soixante mille dinars... Par la suite, le produit net de liquidation permettra de payer les créances sociales », a-t-il dit.









Abdelkader Boudriga a évoqué une mauvaise gestion et un détournement de fonds dans le passé. Néanmoins, il a considéré que ceci a eu lieu bien avant la révolution et que l’annonce de la faillite ne peut pas servir de couverture pour des infractions financières.

Le président du CFT a, aussi, rappelé que l’Association professionnelle des banques s’était engagée à garantir des emplois pour les salariés de la BFT au sein d’autres institutions bancaires.

Abdelakder Boudriga a insisté sur l’absence d’impact de la faillite de la BFT sur le secteur bancaire et financier. Il a expliqué que le volume des engagements interbancaires et des transactions de la BFT était insignifiant. « Le PNB de cette année correspond à lui seul aux dépôts d’une vingtaine d'années de cette banque… J’ai appelé à la liquidation de cette banque. Cette décision aura un impact bénéfique sur le secteur et instaurera une discipline… Je salue cette décision », a-t-il dit.

S.G