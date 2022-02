Tarek Cherif : il faut fixer des priorités pour le pays

Le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), Tarek Cherif, est revenu sur la situation de la Tunisie, en proposant des pistes pour la résolution de la crise.

M. Cherif pense qu’il y a des problématiques mais aussi des solutions et tant qu’on retardera leur mise en place, la situation deviendra de plus en plus difficile.

« Un pays comme la Tunisie ne peut pas faire tout au même moment, il lui faut donc une vision et des priorités puis vient le suivi de la réalisation. Or, aujourd’hui, on est loin de tout ça ! », a-t-il soutenu au micro de La Matinale de Myriam Belkadhi sur Shems FM.

L’homme d’affaires a estimé que la priorité est de redonner confiance car l’économie du pays est intiment liée à l’investissement.

Pour lui, le problème de la Tunisie n’est pas juste de trouver des ressources, évoquant dans ce cadre l’obsession tunisienne de parler du prêt du Fonds Monétaire International (FMI). Il faut penser à comment dépenser les fonds obtenus car les mêmes causes produisent les mêmes effets. La Tunisie souffrant de déficit structurel et non-pas conjoncturel, augmentant chaque année à cause du gap entre dépenses et recettes.

Le président de la Conect recommande de rationaliser les dépenses dans la mesure du possible et augmenter les recettes. Les recettes ne peuvent être augmentées que grâce à l’investissement. Et de souligner que faire rouler la dette (rembourser les emprunts arrivés à échéance grâce à de nouveaux emprunts, ndlr) n’est pas un modèle viable, donc il faut créer de la richesse via de nouveaux investissements nationaux et internationaux.

Il conseille aussi la mise en place d’une taskforce qui aura pour objectif de relever la notation souveraine de la Tunisie car cela permettra de drainer des investissements étrangers nécessaires à la croissance du pays.

Tarek Cherif a affirmé qu’il faut exposer d’abord les problématiques avant de proposer des réformes, pour convaincre de leur nécessité. Il faut aussi de la pédagogie et expliquer au peuple que ces réformes sont nécessaires, peuvent être contraignantes et qu’il faudra peut-être faire des concessions. Pour lui, il faudra nécessairement des mesures d’accompagnement.

I.N