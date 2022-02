Kaïs Saïed, résultat du congrès de l’UGTT, Banque mondiale … Les 5 infos du week-end

Il est déjà 22h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 19 au 20 février 2022 :

Kaïs Saïed évoquant la position des pays étrangers : mais que veulent-ils ?

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, a reçu, samedi 19 février 2022, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden. « Je me suis entretenu avec plusieurs représentants de pays participants au sommet afin de leur expliquer la réalité des choses… Je leur ai demandé de nous rendre nos biens », a-t-il déclaré en évoquant sa participation au Sommet Union européenne - Union Africaine les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles. « On nous avait refusé d’extrader certains individus à cause, selon eux, de l’absence de conditions garantissant un procès équitable. Nous leur avons expliqué que nous comptions purifier le pays. On nous a expliqué qu’il y avait des atteintes au principe de la séparation des pouvoirs. Que veulent-ils ? », s’est-il interrogé dans une vidéo publiée par la présidence de la Républiques.

Congrès de l'UGTT - Les membres du nouveau bureau exécutif

Les résultats des élections des nouveaux membres du bureau exécutif de l’UGTT ont été proclamés très tard dans la soirée du 18 au 19 février 2022, à l’issue des travaux du 25e congrès de la centrale syndicale, qui s’est déroulé pendant trois jours au gouvernorat de Sfax. La liste des membres du nouveau bureau se présente comme suit :

-Noureddine Taboubi - Secrétaire général

-Farouk Ayari - Secrétaire général adjoint chargé du règlement intérieur

-Monem Amira - Secrétaire général adjoint chargé des finances et de l'administration

-Hedia Arfaoui - Secrétaire générale adjointe chargée des relations arabes et internationales

-Sami Tahri - Secrétaire général adjoint chargé de l'information (...)

Rencontre entre Noureddine Taboubi, Samir Majoul et Ferid Belhaj

Une réunion tripartite entre le président de l’Utica, Samir Majoul, Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’UGTT et Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale a eu lieu, samedi 19 février 2022, au matin de la clôture du 25ème congrès de la centrale syndicale. Noureddine Taboubi est venu directement de Sfax pour la réunion, apprend Business News. Lors de ce congrès, le président de l’Utica avait notamment annoncé que dès ce samedi, les deux centrales historiques se réuniraient pour œuvrer à un programme commun de sauvetage et de relance économique. C’était tout l’enjeu de la rencontre d’aujourd’hui, entre Ferid Belhaj, Samir Majoul et Noureddine Taboubi, permettant de décider un pool d’experts communs capable de peser de manière constructive aux propositions de réformes de l’économie tunisienne

Les conteneurs de déchets italiens quittent enfin la Tunisie

Le député d’Attayar, Majdi Karbai, a annoncé que les déchets italien avaient été transportés en dehors du territoire tunisien. Dans une publication Facebook samedi 19 février 2022, Majdi Karbai a précisé que les conteneurs contenant les déchets italiens avaient été transportés depuis le port de Sousse par le navire Arkas.

Jean-Luc Revéreault - BEI : un milliard d'euros attend d'être décaissé par les autorités tunisiennes

Le chef de la Représentation de la Banque européenne d’investissement (BEI) en Tunisie et en Algérie, Jean-Luc Revéreault, a expliqué que cette institution était présente dans l’ensemble des pays du monde à l’exception des pays dits riches et appartenant à l’Organisation de coopération et de développement économique. A l’occasion d’une rencontre médiatique tenue le 17 février 2022, Jean-Luc Revéreault a précisé que la BEI avait pour objectif l’amélioration des conditions de vie des citoyens européens ou non-européen, en Union européenne ou à l’extérieur de celle-ci.