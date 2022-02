Le ministère des Affaires étrangères appelle les Tunisiens en Ukraine à la plus haute vigilance

Le ministère des Affaires étrangères a assuré dans un communiqué rendu public, dimanche 20 février 2022, suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire en Ukraine.

Ainsi et par mesure de prévention, le ministère appelle les membres de la communauté tunisienne à prendre contact avec les ambassades de Tunisie à Moscou et à Varsovie pour mettre à jour leurs données personnelles et consulaires.

Le ministère appelle également la communauté tunisienne à faire preuve de la plus grande prudence lors des déplacements, à éviter les zones dangereuses et à se conformer aux recommandations émises par les autorités du pays de résidence.

D’autre part, le ministère exhorte les membres de la communauté résidant notamment dans les zones connaissant d'importantes tensions, à quitter ces zones pour assurer leur sécurité. Le département aussi appelle les membres de la communauté souhaitant quitter immédiatement le territoire ukrainien à prendre les mesures nécessaires tant que les possibilités de déplacement sont encore disponibles.

Pour ce faire, il est possible de s'inscrire auprès de Tarek Aloui, président de l'Association de la communauté tunisienne en Ukraine et Sofiène Matoussi, président de l'Association Maison de Tunisie en Ukraine, et informer nos ambassades à Moscou et Varsovie afin pouvoir coordonner avec les autorités tunisiennes compétentes.

Le ministère appelle également tous les Tunisiens souhaitant se rendre en Ukraine à reporter leur voyage à une date ultérieure, en attendant la stabilisation de la situation.

Le ministère informe tous les membres de la communauté en Ukraine que les numéros et données suivants sont à leur disposition:

Ambassade de Tunisie à Moscou :

+79164125671

+74956912858

Mail :

ambatunis@mail.ru

Ambassade de Tunisie à Varsovie :

+48506753463

Mail:

at.varsovie@ambtun.pl

konsularny@ambtun.pl

La direction au ministère des Affaires Etrangères:

+21671782201

Tarek Alaoui, président de l'Association de la Communauté Tunisienne en Ukraine :

+380939662259

Mail:

actu-2016@ukr.net

Soufiène Matoussi, Président de la Maison de Tunisie, Ukraine.

+380639778417

Mail :

Ngodartunis@Gmail.com

S.H